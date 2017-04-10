Отделение российского Сбербанка в Киеве охраняет полиция

Вход в отделение "дочки" российского Сбербанка в столице взяла под охрану полиция

Отделение "дочки" российского Сбербанка в Киеве охраняет Национальная полиция. Об этом сообщил аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Facebook.



"Акция под Сбербанком получила второе дыхание. Правда, теперь вход охраняет полиция", - написал он.



Ранее сообщалось, что представители партии Национальный корпус заблокировали отделение Сбербанка в Харькове. На прошлой неделе партия заявила, что будет "физически закрывать" дочерние учреждения российских банков.



Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, сообщила, что Международный валютный фонд перенес заседание по Украине с 20 марта на 3 апреля из-за общественных акций против "дочек" российских банков в Украине.



Ранее сообщалось, что украинская "дочка" Сбербанка России получит нового собственника путем передачи активов. В конце марта стало известно, что покупка Сбербанка латвийским Norvik Banka Григория Гусельникова и компанией Саида Гуцериева состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк.



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