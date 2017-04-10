Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92

В понедельник, 10 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,94/26,97, к закрытию котировки составили 26,88/26,92

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 26,97.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4686/0,4697 к закрытию котировки составили 0,4696/0,4708.

Торги по евро начались с котировок 28,5079/28,5396, к закрытию котировки составили 28,4793/28,5217.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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