Курсы валют НБУ на 11.04.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 11 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2693,3241 грн за $100;

2848,9982 грн за 100 евро;

4,6931 грн за 10 руб РФ.



На 10 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2697,3995 грн за $100;

2867,3357 грн за 100 евро;

4,7389 грн за 10 руб РФ.





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