Официальные курсы банковских металлов на 11.04.2017

Нацбанк Украины установил на 11 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 336678,98 грн;

серебро - 4831,82 грн;

платина - 260444,44 грн;

палладий - 217081,92 грн.

Напомним, на 10 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341032,22 грн;

серебро - 4963,22 грн;

платина - 257601,65 грн;

палладий - 216601,18 грн.

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