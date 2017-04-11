Межбанк открылся котировками доллара 26,87/26,91

Во вторник, 11 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,87/26,91 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4714/0,4724.



Торги по евро начались с котировок 28,4392/28,4788.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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