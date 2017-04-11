Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 11 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,47 коп до 26,7350 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,93 коп - до 26,9920 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,86 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,03 коп и составляет 28,1830 грн, средний курс продажи упал - на 8,93 коп до 28,6887 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,47 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,765 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7350 26,9920 0,4417 0,4765 28,1830 28,6887 Медиана 26,7400 27,0000 0,4500 0,4750 28,2000 28,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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