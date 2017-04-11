Банк Авангард увеличит уставный капитал
Акционеры банка Авангард решили увеличить уставный капитал банка на 28% с 162,4 млн грн до 208,5 млн грн. Такое решение было принято на общем собрании акционеров 7 апреля, пишет FinClub.
"Прибыль банка Авангард за 2016 год составила 48,5 млн грн, из которых 2,4 млн грн направлено в резервный фонд банка, а 46,1 млн грн - на увеличение уставного капитала. Таким образом, уставный капитал банка увеличен до 208,5 млн грн, что соответствует требованиям Национального банка относительно капитализации украинских банков", - заявила глава правления банка Светлана Корчинская.
Она отметила, что в 2016 году активы банка выросли почти в три раза − с 456 млн грн до 1 333 млн грн - за счет привлечения средств новых клиентов.
"96% активов банка являются высоколиквидными, размещенными на срок до 30 дней", - сказала Корчинская.
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