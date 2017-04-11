Фонд гарантирования ищет инвестора для Финбанка

ФГВФЛ ищет инвесторов, которые хотели бы участвовать в выведении Финбанка с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает о проведении поиска предварительно квалифицированных лиц, которые заинтересованы участвовать в выведении с рынка неплатежеспособного Финбанка Александра Грановского.



ФГВФЛ предлагает предварительно квалифицированным лицам такие способы выведения неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.



Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена ФГВФЛ, на 1 апреля по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла 3,1 млн грн.



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