Фонд гарантирования ищет инвестора для Финбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает о проведении поиска предварительно квалифицированных лиц, которые заинтересованы участвовать в выведении с рынка неплатежеспособного Финбанка Александра Грановского.
ФГВФЛ предлагает предварительно квалифицированным лицам такие способы выведения неплатежеспособного банка с рынка:
ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
продажа неплатежеспособного банка инвестору.
Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена ФГВФЛ, на 1 апреля по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла 3,1 млн грн.
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