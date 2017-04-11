Межбанк закрылся котировками доллара 26,85/26,89

Во вторник, 11 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,87/26,91, к закрытию котировки составили 26,85/26,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4714/0,4724 к закрытию котировки составили 0,4696/0,4706.

Торги по евро начались с котировок 28,4392/28,4788, к закрытию котировки составили 28,4905/28,5329.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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