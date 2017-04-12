Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,20 коп до 26,7030 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,65 коп - до 26,9655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,60 коп и составляет 28,1670 грн, средний курс продажи вырос - на 1,88 коп до 28,7075 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп составляет 4,380 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,767 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7030 26,9655 0,4380 0,4767 28,1670 28,7075 Медиана 26,7000 26,9500 0,4500 0,4750 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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