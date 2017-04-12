НБУ заявил о значительном росте гривневых депозитов

По данным НБУ, в марте портфель гривневых депозитов банков рос опережающими темпами

В марте 2017 года денежная масса увеличилась на 1,3% до 1074,1 млрд грн, что обусловлено преимущественно ростом остатков по депозитам в национальной валюте (на 3,4%). Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за март 2017 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, остатки по депозитам корпоративного сектора по итогам месяца увеличились на 3,7%, в том числе в национальной валюте - на 4,7%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) по итогам марта выросли на 2,4%.

Остатки депозитов домашних хозяйств в марте росли медленнее, отмечают в Нацбанке. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - произошло незначительное сокращение - на 0,7%.

"Рост депозитов в национальной валюте, в том числе, обусловлено сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривни", - отмечается в комментарии НБУ.

Остатки по кредитам, предоставленным банками в национальной валюте, в марте выросли на 0,7%. Увеличение гривневых кредитов, предоставленных корпоративному сектору, на 0,4% может отражать сезонное увеличение потребности предприятий в оборотных средствах. Также увеличивался спрос на кредитные ресурсы и у домохозяйств, в том числе на фоне умеренного снижения их стоимости, отмечают в НБУ. Остатки по кредитам, предоставляемым домашним хозяйствам в национальной валюте, выросли на 2,3%.

Портфель кредитов банковского сектора, предоставленным в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте), по итогам месяца продолжал сокращаться (на 2,1%).