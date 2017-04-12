Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,23 коп до 26,6927 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,60 коп - до 26,9560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,82 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 28,1830 грн, средний курс продажи вырос - на 0,47 коп до 28,6933 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,762 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6927 26,9560 0,4417 0,4762 28,1830 28,6933 Медиана 26,7000 26,9500 0,4500 0,4750 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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