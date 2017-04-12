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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

12.04.2017 12:07
В среду, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,23 коп до 26,6927 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,60 коп - до 26,9560 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,82 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 28,1830 грн, средний курс продажи вырос - на 0,47 коп до 28,6933 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,417 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,762 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6927

26,9560

0,4417

0,4762

28,1830

28,6933

Медиана

26,7000

26,9500

0,4500

0,4750

28,2000

28,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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