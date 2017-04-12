Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 12 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,85/26,90*, к 12:00 котировки также составили 26,85/26,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4731/0,4745 к 12:00 котировки составили 0,4721/0,4732.



Торги по евро начались с котировок 28,5039/28,5543 к 12:00 котировки составили 28,5147/28,5544.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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