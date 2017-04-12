За I квартал вкладчикам банков-банкротов выплатили 6 млрд грн

По итогам первого квартала выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков составили 87 млрд грн

В первом квартале выплаты средств вкладчикам неплатежеспособных банков увеличились на 7,4% до 86,84 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



На начало текущего года выплаты вкладчикам банков-банкротов составляли 80,87 млрд грн, уточняет ФГВФЛ.



Это связано с тем, что количество банковских учреждений-участников фонда уменьшилось: если в начале 2017 года их насчитывалось 99, то в начале апреля - уже 93.



Кроме того, финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов за январь-март уменьшились на 23% - с 15,32 млрд грн до 11,8 млрд грн.



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