За I квартал вкладчикам банков-банкротов выплатили 6 млрд грн
В первом квартале выплаты средств вкладчикам неплатежеспособных банков увеличились на 7,4% до 86,84 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
На начало текущего года выплаты вкладчикам банков-банкротов составляли 80,87 млрд грн, уточняет ФГВФЛ.
Это связано с тем, что количество банковских учреждений-участников фонда уменьшилось: если в начале 2017 года их насчитывалось 99, то в начале апреля - уже 93.
Кроме того, финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов за январь-март уменьшились на 23% - с 15,32 млрд грн до 11,8 млрд грн.
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