Минфин привлечет советника по реформированию госбанков
Правительство разрешило Министерству финансов привлечь советника для реформирования государственных банков. Как сообщает FinClub, соответствующее постановление приняло правительство сегодня, 12 апреля.
Министр финансов Александр Данилюк напоминил, что согласно пункту 13 Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы МВФ необходимо обновить стратегию реформирования государственного банковского сектора в связи с национализацией ПриватБанка и задействовать внешнего советника.
Минфин провел ряд совещаний с представителями международных финансовых организаций, Нацбанком и руководством госбанков для обсуждения вышеуказанного вопроса. В результате совещаний была определена необходимость в привлечении международной признанной компании в качестве профессионального консультанта для процесса разработки обновленной редакции основ стратегического реформирования государственного банковского сектора.
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