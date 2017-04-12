Межбанк закрылся котировками доллара 26,84/26,875

В среду, 12 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,85/26,90, к закрытию котировки составили 26,84/26,875

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,875, максимальные - 26,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4731/0,4745 к закрытию котировки составили 0,4717/0,4725.

Торги по евро начались с котировок 28,5039/28,5543, к закрытию котировки составили 28,4718/28,5090.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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