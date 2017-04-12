Дом председателя ДиВи Банка обыскали силовики
Дом председателя ДиВи Банка Сергея Горбачевского вчера, 11 апреля, обыскали силовики. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.
По словам адвоката Дениса Статникова, процессуальные действия следователей Нацполиции по делу совладельца и председателя правления ДиВи Банка Сергей Горбачевского проводятся на основании манипуляций с определениями судов, пишет FinClub.
"В 6:00 утра в его доме были проведены обыски с привлечением бойцов спецназа КОРД. Сотрудники подразделения находились в полном боевом снаряжении, с автоматами Калашникова, в масках, чем делали невозможным их идентификацию. Они вломились силой в дом, хотя Горбачевский не собирался держать осаду, и без предупреждения прибегли к процессуальным действиям. Все эти действия повлекли гипертонический криз Горбачевского и привели к его госпитализации", - говорится в заявлении адвоката.
Адвокат считает обыск противозаконным, поскольку он основывался на ложной информации. Это уже третий обыск по месту жительства Горбачевского за последние несколько месяцев.
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