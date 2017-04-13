Готов к безвизу. С какой банковской картой ехать в Европу

Украинцы готовятся к поездкам в Европу после введения безвизового режима этим летом. Чтобы без проблем пересекать границу Шенгенской зоны, при себе нужны будут биометрический паспорт, билеты, брони гостиничных номеров. У туриста также могут уточнить сумму денег, которую он взял с собой в путешествие. В таких случаях на пункте пропуска нужно будет предъявить наличные или показать банковскую карту. Украинские банкиры ожидают, что в этом году, вырастет объем и количество зарубежных безналичных транзакций их клиентов вырастет. LIGA.net разбиралась, на что нужно обратить внимание при выборе карты для поездок в Европу и как сэкономить на конвертации.

Как выбрать карту

Расплачиваться за границей можно практически всеми банковскими картами, которые выпущены международными платежными системами. В Украине и в Европе широко распространены Visa и MasterCard. Картами национальной платежной системы Простир рассчитаться за пределами Украины невозможно. Для поездок в Европу рекомендуется брать с собой карту не ниже уровня Visa Classic или MasterCard Standard. Для полной уверенности в том, что оплату или бронь можно будет совершить в любой торговой точке, лучше брать с собой именную карту с чипом. В некоторых странах терминалы и банкоматы могут быть не приспособлены для приема с магнитными лентами, а с не именными картами могут возникнуть трудности при оплате в онлайне. Перед выездом за рубеж стоит оповестить банк о предстоящих транзакциях в другой стране, чтобы он не посчитал операции подозрительными и не заблокировал деньги.

Размер комиссий

Стоимость транзакций за рубежом зависит от тарифной политики банка, класса и типа карты. Многие банки не берут комиссию за оплату в торговой сети, если валюта счета не отличается от валюты транзакции. В ином случае комиссия за конвертацию и при безналичном расчете, и при операциях в банкомате составляет в среднем 1%.

Банки взимают проценты за снятие наличных в банкоматах других стран. Например, Ощадбанк за снятие средств по картам в банкомате за рубежом берет комиссию 1,5% +30 грн. Альфа Банк берет 4% комиссии за снятие наличных с кредитных карт. По дебетным картам снятие в рамках лимитов - без комиссий, но при снятии сверх бесплатных лимитов +1,5% и 20 грн. Идея Банк за снятие наличных берет от 1,5% до 2% за операцию, ОТП Банк - 1,5%. Некоторые банки предоставляют акционные возможности бесплатно снимать наличные с премиальных карт, или дают скидки на снятие денег в банкоматах группы по всему миру, как это, например, делает банк Пиреус. Путешествующим стоит учитывать, что с его карты также может быть дополнительно списана комиссия банка, в котором он обслуживается.

Двойная конвертация

Если в путешествие вы отправляетесь с гривневой картой, при оплате товаров или услуг может возникнуть двойная конвертация. "Клиент гривневой картой провел расчет в Болгарии в болгарских левах. Операция будет проходить следующим образом: болгарский лев будет конвертироваться в доллары США, а доллар США конвертироваться в гривну, поскольку счет открыт в непосредственно гривне. А валютой расчета будут доллары США", - объясняет Иван Степанец, директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка.

Во время двойной конвертации используются курсы международных платежных систем. Основной валютой расчета у Visa является доллар, а у MasterCard - евро, при этому у каждого банка может быть своя расчетная валюта с платежной системой. Когда клиент гривневой картой Visa совершает оплату в болгарских левах, левы сначала конвертируются в доллар США по индикативному курсу платежной системы. Затем Visa предоставляет эту транзакцию банку, который конвертирует ее в валюту вашего счета, то есть в гривну.

Курс конвертации Visa и MasterCard можно проверять в онлайне. Размер комиссии, которую банк взимает за двойную конвертацию стоит уточнить перед поездкой. Во время неоднократной конвертации банк-эмитент сначала блокирует сумму на счету и через какое-то время ее списывает. Во время курсовых колбаний возможна разница между суммой заблокированных и списанных со счета средств. Чтобы избежать двойной конвертации, банкиры рекомендуют брать в поездку валютные карты.

Премиальные и кобрендинговые карты

Дополнительные привилегии при расчете пластиком за границей могут получить собственники премиальных карт. Visa и MasterCard предоставляют держателям карт элитного класса скидки и бонусы во время путешествий в виде посещения бизнес-залов аэропортов, кэшбэков, скидок в партнерских сетях. Украинские банки предлагают клиентам-путешественникам карты с бонусами на покупку билетов, скидки на оплату отелей и т.д. Например, Альфа Банк продает совместную с Международными украинскими авиалиниями кредитную карту. При расчете картой за каждую транзакцию банк начисляет держателю бонусы в виде миль, которые потом можно потратить на покупку авиабилета МАУ. У банка ОТП есть кобрендовая карта с сервисом Tickets.ua. Программа лояльности дает клиенту банка возможность за накопленных счет бонусов оплачивать покупку железнодорожных, авиа, автобусных билетов, бронирование гостиниц, оплату страховки.

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Пока украинцы заняты оформлением паспортов, в банках не наблюдают всплеска спроса на международные карты. Повышенный интерес клиентов может появиться летом, ближе к официальной дате вступления в силу безвизового режима. "Еще не прошло достаточно время, чтобы отметить существенное массовое увеличение спроса клиентов на использование платежных карт за рубежом. Но в связи с последним решением по безвизу спрос на премиальные карты увеличится в ближайшее время, как и объем расчетов по всем картам за рубежом", - говорит Иван Степанец.

Кристина Болотова