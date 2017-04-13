Активы работающих банков Украины выросли на 26 млрд грн
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль выросли на 28,693 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,241 трлн грн. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.
Согласно данным регулятора, с начала года объем активов сократился на 14,794 млрд грн, или на 1,2%.
В феврале обязательства банков выросли на 0,6%, но при этом снизились на 2,9% с начала года - до 1,099 трлн грн.
Капитал банков в феврале вырос на 18,4% и с начала года на 14,8% - до 142,1 млрд грн.
По состоянию на 1 марта количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 93, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
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