НБУ получил документы от одного из покупателей Сбербанка

Саид Гуцериев подал в НБУ документы, необходимые для покупки более 77% акций российского Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) получил от пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке - украинской "дочке" Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Гуцериев. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.



Кроме того, НБУ ожидает в ближайшее время пакета документов от еще одного инвестора - Норвик Банка (Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.



Полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.



"В соответствии со ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" Национальный банк рассматривает документы, указанные в данной статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов. При рассмотрении пакета документов Нацбанк проверит деловую репутацию инвестора на соответствие требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, его финансовое состояние и источники происхождения средств", - сообщает пресс-служба.



Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.



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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.



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