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НБУ получил документы от одного из покупателей Сбербанка

13.04.2017 10:45
Саид Гуцериев подал в НБУ документы, необходимые для покупки более 77% акций российского Сбербанка
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) получил от пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке - украинской "дочке" Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Гуцериев. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.

Кроме того, НБУ ожидает в ближайшее время пакета документов от еще одного инвестора - Норвик Банка (Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.

Полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

"В соответствии со ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" Национальный банк рассматривает документы, указанные в данной статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов. При рассмотрении пакета документов Нацбанк проверит деловую репутацию инвестора на соответствие требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, его финансовое состояние и источники происхождения средств", - сообщает пресс-служба.

Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.

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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России, Нацбанк
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