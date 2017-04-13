Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 13 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,40 коп до 26,6587 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,90 коп - до 26,9270 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,67 коп и составляет 28,2297 грн, средний курс продажи вырос - на 2,60 коп до 28,7193 грн. Продать евро дороже можно за 28,41 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 4,427 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,770 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6587 26,9270 0,4427 0,4770 28,2297 28,7193 Медиана 26,7000 26,9050 0,4500 0,4750 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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