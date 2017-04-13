Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 13 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,85/26,88*, к 12:00 котировки также составили 26,84/26,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,87, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4744/0,4753 к 12:00 котировки составили 0,4737/0,4748.



Торги по евро начались с котировок 28,6059/28,6379 к 12:00 котировки составили 28,5631/28,5950.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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