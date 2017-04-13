Ощадбанк завершил первый квартал с прибылью 158 млн грн
По результатам работы в первом квартале государственный Ощадбанк получил чистую прибыль 158,3 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 41,3%, больше чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно данным финучреждения, активы увеличились на 15,8 млрд грн (на 7,5%) и составили 226,4 млрд грн; вложения в ценные бумаги выросли на 10,6 млрд грн (на 13,7%); объем депозитов юридических и физических лиц вырос на 7,7 млрд (на 5,4%) и составил 151,3 млрд грн.
Показатель адекватности регулятивного капитала составляет 14,06%.
"Нашим приоритетом было восстановление прибыльной деятельности банка. Нам удалось достичь цели в 2016 году и удержать эту позитивную тенденцию в текущем году", - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9586
-
5840
-
5422
-
4290
-
3515