Ощадбанк завершил первый квартал с прибылью 158 млн грн

В годовом измерении Ощадбанк нарастил в первом квартале чистую прибыль на 41%

По результатам работы в первом квартале государственный Ощадбанк получил чистую прибыль 158,3 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 41,3%, больше чем за аналогичный период 2016 года.



Согласно данным финучреждения, активы увеличились на 15,8 млрд грн (на 7,5%) и составили 226,4 млрд грн; вложения в ценные бумаги выросли на 10,6 млрд грн (на 13,7%); объем депозитов юридических и физических лиц вырос на 7,7 млрд (на 5,4%) и составил 151,3 млрд грн.



Показатель адекватности регулятивного капитала составляет 14,06%.



"Нашим приоритетом было восстановление прибыльной деятельности банка. Нам удалось достичь цели в 2016 году и удержать эту позитивную тенденцию в текущем году", - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.



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