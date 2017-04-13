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Ощадбанк завершил первый квартал с прибылью 158 млн грн

13.04.2017 16:48
В годовом измерении Ощадбанк нарастил в первом квартале чистую прибыль на 41%

По результатам работы в первом квартале государственный Ощадбанк получил чистую прибыль 158,3 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 41,3%, больше чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным финучреждения, активы увеличились на 15,8 млрд грн (на 7,5%) и составили 226,4 млрд грн; вложения в ценные бумаги выросли на 10,6 млрд грн (на 13,7%); объем депозитов юридических и физических лиц вырос на 7,7 млрд (на 5,4%) и составил 151,3 млрд грн.

Показатель адекватности регулятивного капитала составляет 14,06%.

"Нашим приоритетом было восстановление прибыльной деятельности банка. Нам удалось достичь цели в 2016 году и удержать эту позитивную тенденцию в текущем году", - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
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