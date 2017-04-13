Межбанк закрылся котировками доллара 26,83/26,86

В четверг, 13 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,85/26,88, к закрытию котировки составили 26,83/26,86

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,86, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4744/0,4753 к закрытию котировки составили 0,4757/0,4766.

Торги по евро начались с котировок 28,6059/28,6379, к закрытию котировки составили 28,4880/28,5172.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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