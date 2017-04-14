Курсы валют НБУ на 14.04.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 14 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2686,4209 грн за $100;

2855,6654 грн за 100 евро;

4,7462 грн за 10 руб РФ.



На 13 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2687,5671 грн за $100;

2850,1649 грн за 100 евро;

4,7353 грн за 10 руб РФ.





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