Официальные курсы банковских металлов на 14.04.2017

Нацбанк Украины установил на 14 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 344976,74 грн;

серебро - 4986,00 грн;

платина - 258433,69 грн;

палладий - 213301,82 грн.

Напомним, на 13 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342476,68 грн;

серебро - 4920,94 грн;

платина - 253437,58 грн;

палладий - 212586,56 грн.

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