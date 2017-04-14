Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,05 коп - до 26,9265 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,72 грн, минимальный курс продажи - 26,77 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,32 коп и составляет 28,1665 грн, средний курс продажи вырос - на 0,57 коп до 28,7250 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,9 коп и составляет 4,389 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,787 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6400
|
26,9265
|
0,4389
|
0,4787
|
28,1665
|
28,7250
|
Медиана
|
26,6500
|
26,9100
|
0,4500
|
0,4750
|
28,2000
|
28,7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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