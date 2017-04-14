Активы банка Киевская Русь выводились через Meinl Bank
Активы из банка Киевская Русь до введения временной администрации выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение или принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl Bank. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.
Стоимость активов банка Киевская Русь "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, но по данным независимых лицензированных оценщиков, их рыночная стоимость составляет 1,34 млрд грн, отмечает ФГВФЛ.
При этом, сумма утвержденных акцептованных требований кредиторов является одной из крупнейших среди банков, в которых начата процедура ликвидации и равна 5,38 млрд грн. Вкладчики "Киевской Руси" получили 2,13 млрд грн гарантированного возмещения.
На корреспондентском счете Киевской Руси в Meinl Bank на день введения временной администрации было $44 млн. Эти средства в июле 2015 года были списаны австрийским банком в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента. Ее конечным бенефициаром и фактическим владельцем был основатель банка.
В фонде сообщили, что органы прокуратуры начали уголовное производство по факту противоправного завладения средствами банка. Киевская Русь в нем выступает потерпевшей стороной.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5920
-
5552
-
4397
-
3546
-
2632
- Президент подписал закон о налогообложении дивидендов 15:27
- Банк Бахматюка незаконно объявили банкротом - суд 14:30
- Экс-руководство Привата подозревают в махинациях с кредитами 13:30
- Активы Фонда гарантирования в I квартале сократились на 22,5% 12:28
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:24