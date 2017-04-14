Активы банка Киевская Русь выводились через Meinl Bank

Из банка Киевская Русь выводили активы через схемное кредитование юрлиц и покупку "мусорных" ценных бумаг

Активы из банка Киевская Русь до введения временной администрации выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение или принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl Bank. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.



Стоимость активов банка Киевская Русь "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, но по данным независимых лицензированных оценщиков, их рыночная стоимость составляет 1,34 млрд грн, отмечает ФГВФЛ.



При этом, сумма утвержденных акцептованных требований кредиторов является одной из крупнейших среди банков, в которых начата процедура ликвидации и равна 5,38 млрд грн. Вкладчики "Киевской Руси" получили 2,13 млрд грн гарантированного возмещения.



На корреспондентском счете Киевской Руси в Meinl Bank на день введения временной администрации было $44 млн. Эти средства в июле 2015 года были списаны австрийским банком в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента. Ее конечным бенефициаром и фактическим владельцем был основатель банка.



В фонде сообщили, что органы прокуратуры начали уголовное производство по факту противоправного завладения средствами банка. Киевская Русь в нем выступает потерпевшей стороной.



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