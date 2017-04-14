Британские банки сокращают кредитование из-за Brexit

Финучреждения Великобритании планируют замедлить темпы выдачи потребительских кредитов

Большинство британских банков в ближайшие три месяца планируют замедлить темпы выдачи потребительских кредитов. Как сообщает Банк Англии в своем отчете, это связано с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза.



В основном банки чувствуют тревогу из-за грядущего сокращения покупательной способности британцев и уровня потребления в этом году на фоне Brexit и ослабления курса фунта. Финучреждения прогнозируют также сокращение инвестиций, что негативно повлияет на кредитование.



При этом регулятор не ожидает ухудшения экономической ситуации в стране. Центробанк в феврале улучшил свой прогноз по росту ВВП до 2% с 1,4% в 2017 году и ожидает роста на уровне 1,6% в 2018 году и 1,7% - в 2019 году.



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