Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,50 коп - до 26,9120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,77 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,83 коп и составляет 28,1813 грн, средний курс продажи упал - на 2,97 коп до 28,6897 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,49 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,422 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,781 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6113
|
26,9120
|
0,4422
|
0,4781
|
28,1813
|
28,6897
|
Медиана
|
26,6500
|
26,9000
|
0,4500
|
0,4770
|
28,2000
|
28,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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