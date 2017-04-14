Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 14 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,73 коп до 26,6113 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,50 коп - до 26,9120 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,77 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,83 коп и составляет 28,1813 грн, средний курс продажи упал - на 2,97 коп до 28,6897 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,422 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,781 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6113 26,9120 0,4422 0,4781 28,1813 28,6897 Медиана 26,6500 26,9000 0,4500 0,4770 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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