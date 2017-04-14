Минфин намерен изменить набсовет Укргазбанка

25 апреля акционеры Укргазбанка обсудят принципы формирования наблюдательного совета

Министерство финансов намерено утвердить положение о принципах формирования наблюдательного совета государственного Укргазбанка. Об этом сообщает FinClub.



Соответствующий вопрос был добавлен в повестку дня, запланированного на 25 апреля общего собрания акционеров.



Кроме этого, в повестке дня стоят вопросы о внесении изменений в положение о наблюдательном совете банка и положение о правлении банка.



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