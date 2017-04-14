Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные - 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,82, максимальные - 26,86.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4768/0,4779 к 12:00 котировки составили 0,4753/0,4765.
Торги по евро начались с котировок 28,4773/28,5092 к 12:00 котировки составили 28,4616/28,4935.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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