Активы Фонда гарантирования в I квартале сократились на 22,5%

На 1 апреля активы Фонда гарантирования вкладов составили около 12 млрд грн

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за январь-март сократились на 22,5% и на 1 апреля составили 11,871 млрд грн.



Поступления от регулярного сбора за этот период составили 852,01 млн грн.



ФГВФЛ по состоянию на 1 апреля текущего года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,838 млрд грн (к началу 2017 года - 80,866 млрд грн).



Кроме того, фонд по состоянию на начало апреля подал 4,073 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках фактов нарушения законодательства на общую сумму более 303,6 млрд грн. При этом субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 176,79 млрд грн), являются владельцы и руководители банков.



Фонд отмечает, что его участниками к началу апреля 2017 года являлись 93 банка (месяцем ранее - 95 банков), тогда как на 1 января - 99 банков.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.