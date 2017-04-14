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Активы Фонда гарантирования в I квартале сократились на 22,5%

14.04.2017 12:28
На 1 апреля активы Фонда гарантирования вкладов составили около 12 млрд грн
Фото: EPA

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за январь-март сократились на 22,5% и на 1 апреля составили 11,871 млрд грн.

Поступления от регулярного сбора за этот период составили 852,01 млн грн.

ФГВФЛ по состоянию на 1 апреля текущего года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,838 млрд грн (к началу 2017 года - 80,866 млрд грн).

Кроме того, фонд по состоянию на начало апреля подал 4,073 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках фактов нарушения законодательства на общую сумму более 303,6 млрд грн. При этом субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 176,79 млрд грн), являются владельцы и руководители банков.

Фонд отмечает, что его участниками к началу апреля 2017 года являлись 93 банка (месяцем ранее - 95 банков), тогда как на 1 января - 99 банков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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