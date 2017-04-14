Экс-руководство Привата подозревают в махинациях с кредитами
Генеральная прокуратура Украины подозревает прежнее руководство ПриватБанка в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в период рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ). Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.
Таким образом возникла задолженность перед ПриватБанком на сумму более 372,78 млн грн.
По данным следствия, руководство заключило договор с компаниями Океанмаш, Тайлон, ЭЛ ТИ Групп, Агентство Новый мир, Фрилайн, Зернопоставки-М, Канделла, ОПФ, Элара, Коммунальное обслуживание домов. Предметом соглашения является предоставление обществами в залог корпоративных прав, а поручителем выступило предприятие Приватофис. По всем займам в качестве залогов были предоставлены доли корпоративных прав на связанные между собой компании.
При этом в собственности Приватофиса находилось 415 объектов недвижимости, ни один из которых не выступает залоговым имуществом в кредитных договорах.
По мнению следствия, бывшее руководство банка, несмотря на запрет НБУ проводить операции со связанными лицами, осознанно предоставляло кредитные средства, что привело к растрате в особо крупных размерах. Суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры и наложил арест на все 415 объектов недвижимости.
Пост-аудит ПриватБанка показал, что все 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам, сообщила ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева. "В последнюю ночь они (бывшие собственники банка - ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.
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