Глава правления ДиВи Банка арестован на два месяца
Печерский районный суд Киева 14 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба ДиВи Банка.
Еще 27 февраля Печерский суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время без права выезда заграницу. 4 апреля Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу, сохранив домашний арест.
Но 14 апреля прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования" по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook. Сергей Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве Интеграл-банка.
Отдельное уголовное производство против Сергея Горбачевского за "угрозы в Facebook" было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло 12 апреля.
Источник: FinClub
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