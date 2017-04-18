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Глава правления ДиВи Банка арестован на два месяца

18.04.2017 10:14
14 апреля суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд Киева 14 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба ДиВи Банка.

Еще 27 февраля Печерский суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время без права выезда заграницу. 4 апреля Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу, сохранив домашний арест.

Но 14 апреля прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования" по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook. Сергей Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве Интеграл-банка.

Отдельное уголовное производство против Сергея Горбачевского за "угрозы в Facebook" было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло 12 апреля.

Источник: FinClub

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: суд, ДиВи Банк
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