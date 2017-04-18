Глава правления ДиВи Банка арестован на два месяца

14 апреля суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка

Печерский районный суд Киева 14 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения главе правления ДиВи Банка Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба ДиВи Банка.

Еще 27 февраля Печерский суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время без права выезда заграницу. 4 апреля Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу, сохранив домашний арест.

Но 14 апреля прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования" по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook. Сергей Горбачевский проходит как подозреваемый по делу о банкротстве Интеграл-банка.

Отдельное уголовное производство против Сергея Горбачевского за "угрозы в Facebook" было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло 12 апреля.

Источник: FinClub