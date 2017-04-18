Межбанк открылся котировками доллара 26,81/26,84
18.04.2017 10:37
Во вторник, 18 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,81/26,84 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4792/0,4804.
Торги по евро начались с котировок 28,5499/28,5819.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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