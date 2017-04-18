Средняя стоимость кредитов в украинских банках снизилась
По итогам прошедшего месяца средние процентные ставки снизились для всех видов кредитования. Потребительские кредиты подешевели более существенно. Ипотека снизила стоимость минимально. Ниже подано графическое изображение динамики стоимости кредитов за последний месяц.
Актуальные условия автокредитов
Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили снизилась на 0,39 п.п. и составляет 17,69% годовых. В прошлом месяце стоимость ссуд на авто выросла на 0,83 п.п. Минимальные ставки предлагают Укрсоцбанк (0,001% при условии 70% первого взноса и срока кредитования - 12 мес.), Укргазбанк (1,49% - 12,84%).
Актуальные условия по ипотечным кредитам
Средняя стоимость ипотеки снизилась минимально, на 0,07 п.п., и составляет 22,84% годовых. В прошлом месяце средняя ставка по кредитам на недвижимость выросла на 0,01 п.п. Стоимость ипотеки с декабря стабильно держится на одном уровне. Минимальные ставки предлагает Кредобанк (15,9-18%) ПриватБанк (17,99%), КредитАгрикольБанк (19,71%).
Актуальные условия потребительских кредитов
Максимально опустилась стоимость потребительских кредитов, на 1,89 п.п. до 34,94% годовых. В прошлом месяце также отмечалось удешевление на 0,79 п.п. Минимальную ставку временно предлагает УкрсоцБанк (13,99%). Кредобанк предлагает кредит наличкой под 17,9% годовых, под залог недвижимости. Укрсиббанк предлагает товары в интернет-магазинах под 18,01% годовых. Овердрафты подешевели на 1,35 п.п., средняя процентная ставка составляет 32,41% годовых.
При написании материала исследовались 24 банка, 97 кредитных программы,
данные по состоянию на 18.04.17
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