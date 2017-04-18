Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,70 коп - до 26,9050 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,17 коп и составляет 28,2030 грн, средний курс продажи вырос - на 1,37 коп до 28,7033 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,49 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,0 коп до 4,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,72 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6277
|
26,9050
|
0,4439
|
0,4811
|
28,2030
|
28,7033
|
Медиана
|
26,6500
|
26,9000
|
0,4540
|
0,4800
|
28,2000
|
28,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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