Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 18 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,63 коп до 26,6277 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,70 коп - до 26,9050 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,17 коп и составляет 28,2030 грн, средний курс продажи вырос - на 1,37 коп до 28,7033 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,0 коп до 4,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,72 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6277 26,9050 0,4439 0,4811 28,2030 28,7033 Медиана 26,6500 26,9000 0,4540 0,4800 28,2000 28,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.