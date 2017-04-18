Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 18 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,81/26,84*, к 12:00 котировки составили 26,82/26,85

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4792/0,4804 к 12:00 котировки составили 0,4783/0,4790.



Торги по евро начались с котировок 28,5499/28,5819 к 12:00 котировки составили 28,5740/28,5952.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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