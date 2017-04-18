Работающие банки закончили февраль с прибылью 3,7 млрд грн
Платежеспособные банки в январе-феврале 2017 года получили 3,73 млрд грн чистой прибыли против 1,97 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
НБУ уточняет, что доходы банков за этот период выросли на 18,9% - до 29,5 млрд грн за счет роста комиссионных доходов.
Расходы банков снизились на 3,8% - до 25,77 млрд грн за счет процентных и прочих операционных расходов.
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