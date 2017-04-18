НБУ согласовал назначение главы Universal Bank
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал назначение председателем правления Universal Bank Ирины Староминской. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Решением правления Национального банка 13 апреля согласовано назначение Ирины Староминской на должность председателя правления Universal Bank, - гласит сообщение.
С 18 апреля Староминская вступила на должность главы правления.
В конце прошлого года группа TAС Сергея Тигипко и Eurobank Group объявили о закрытии сделки по купле-продаже Universal Bank.
Антимонопольный комитет в ноябре разрешил Тигипко (через компанию Вailican) купить Universal Bank. 15 декабря акционеры финучреждения объявили дополнительный выпуск акций на 445 млн грн. В ходе этого частного размещения акции разрешалось купить компании Bailican.
В дальнейшем Universal Bank будет присоединен к ТАСкомбанку.
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