НБУ согласовал назначение главы Universal Bank

Регулятор согласовал назвачение Ирины Староминской председателем правления Universal Bank

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал назначение председателем правления Universal Bank Ирины Староминской. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



"Решением правления Национального банка 13 апреля согласовано назначение Ирины Староминской на должность председателя правления Universal Bank, - гласит сообщение.



С 18 апреля Староминская вступила на должность главы правления.



В конце прошлого года группа TAС Сергея Тигипко и Eurobank Group объявили о закрытии сделки по купле-продаже Universal Bank.



Антимонопольный комитет в ноябре разрешил Тигипко (через компанию Вailican) купить Universal Bank. 15 декабря акционеры финучреждения объявили дополнительный выпуск акций на 445 млн грн. В ходе этого частного размещения акции разрешалось купить компании Bailican.



В дальнейшем Universal Bank будет присоединен к ТАСкомбанку.



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