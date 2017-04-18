Банковая хочет получить доступ к реестрам возмещения НДС

Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения НДС

Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в обращении заместителя главы АП Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, пишет Экономическая правда.



"... просим обеспечить до 21 апреля 2017 организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость", - говорится в обращении.



Доступ должен организовываться "путем создания персональных учетных записей для прямого доступа к табличным объектам систем и реестров на аналитическом сервере ГФС с правом чтения данных и создания объектов".



Ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал запуск автоматического реестра вохмещения НДС с 1 апреля 2017 года.





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