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Банковая хочет получить доступ к реестрам возмещения НДС

18.04.2017 14:28
Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения НДС
Фото: EPA

Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в обращении заместителя главы АП Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, пишет Экономическая правда.

"... просим обеспечить до 21 апреля 2017 организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость", - говорится в обращении.

Доступ должен организовываться "путем создания персональных учетных записей для прямого доступа к табличным объектам систем и реестров на аналитическом сервере ГФС с правом чтения данных и создания объектов".

Ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал запуск автоматического реестра вохмещения НДС с 1 апреля 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, НДС, Налогообложение, Порошенко Петр
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