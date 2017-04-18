Альфа-Групп: Заявление Альфа-Банка об оккупации Крыма неосторожно

Владельца Альфа-Групп назвали неосторожными заявления украинского Альфа-Банка об оккупации Крыма и Донбасса

Акционеры Альфа-Групп назвали неосторожными заявление дочерней украинской структуры - Альфа-Банка - о том, что Крым и Донбасс являются оккупированными территориями. Об этом сообщает РБК.



При этом в Альфа-Групп утверждают, что "любая бизнес-структура должна работать в строгом соответствии с законами и правилами той страны, где она присутствует".



"…мы никогда не подменяли менеджмент контролируемых нами компаний. Иногда это имело и негативные последствия. Один из таких примеров - неосторожное заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина, давшее возможность обвинить акционеров группы в наличии у них "своей" политической позиции в отношении российско-украинского конфликта. Еще раз подчеркнем, мы вне политики и вне любых политических оценок", - заявляет Альфа-Групп.



Ранее украинский Альфа-Банк в своем заявлении подчеркнул, что одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях "в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и в Донбассе".



Крупнейшими акционерами Альфа-Групп, помимо Михаила Фридмана, являются Герман Хан и Алексей Кузьмичев.



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