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Альфа-Групп: Заявление Альфа-Банка об оккупации Крыма неосторожно

18.04.2017 15:02
Владельца Альфа-Групп назвали неосторожными заявления украинского Альфа-Банка об оккупации Крыма и Донбасса
Фото: EPA

Акционеры Альфа-Групп назвали неосторожными заявление дочерней украинской структуры - Альфа-Банка - о том, что Крым и Донбасс являются оккупированными территориями. Об этом сообщает РБК.

При этом в Альфа-Групп утверждают, что "любая бизнес-структура должна работать в строгом соответствии с законами и правилами той страны, где она присутствует".

"…мы никогда не подменяли менеджмент контролируемых нами компаний. Иногда это имело и негативные последствия. Один из таких примеров - неосторожное заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина, давшее возможность обвинить акционеров группы в наличии у них "своей" политической позиции в отношении российско-украинского конфликта. Еще раз подчеркнем, мы вне политики и вне любых политических оценок", - заявляет Альфа-Групп.

Ранее украинский Альфа-Банк в своем заявлении подчеркнул, что одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях "в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и в Донбассе".

Крупнейшими акционерами Альфа-Групп, помимо Михаила Фридмана, являются Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Альфа-Банк
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