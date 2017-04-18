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Второй покупатель российского Сбербанка подал документы в НБУ

18.04.2017 16:32
Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы, необходимые для покупки 22,5% Сбербанка
Фото: EPA

Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Национальный банк Украины (НБУ) на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка - дочерней украинской структуры Сбербанка России.

Сейчас полученные от Гусельникова документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.

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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Сбербанк России
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