Второй покупатель российского Сбербанка подал документы в НБУ

Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы, необходимые для покупки 22,5% Сбербанка

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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