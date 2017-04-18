Межбанк закрылся котировками доллара 26,78/26,82

Во вторник, 18 апреля, торги по доллару США открылись котировками 26,81/26,84, к закрытию котировки составили 26,78/26,82

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,82, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4792/0,4804 к закрытию котировки составили 0,4772/0,4783.

Торги по евро начались с котировок 28,5499/28,5819, к закрытию котировки составили 28,6144/28,6571.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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