Суд запретил российскому Сбербанку использовать ТМ "Сбербанк"
Хозяйственный суд Киева сегодня, 18 апреля, вынес решение, согласно которому десять торговых марок Сбербанка - украинской "дочки" Сбербанка России - признаны недействительными. Как сообщает пресс-служба государственного Ощадбанка, Сбербанк лишен доменного имени sberbank.ua.
Кроме того, суд также удовлетворил просьбу Ощадбанка и запретил Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк".
15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины является именно Ощадбанк (свидетельство N82116 от 10.09.2007 г.).
"Мы отстояли законные интересы Ощадбанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
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