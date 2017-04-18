Апелляционный хозсуд снял арест со счетов братьев Клюевых

Арест на 122 млн грн средств, принадлежащих Клюевым предприятий, был наложен по иску Укрсоцбанка

6 апреля 2017 г. Киевский апелляционный хозсуд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области от 23 сентября 2016 г., которым в рамках дела по иску Укрсоцбанка о взыскании 121,8 млн грн - был наложен арест в пределах суммы иска на средства ответчиков: ПАО Завод по обработке цветных металлов, ООО Киевский торговый дом Завод по обработке цветных металлов, ООО Торговый дом Артемовский завод по обработке цветных металлов (РФ, Московская область, г. Подольск). Об этом говорится в постановлении суда по делу N911/3107/16, пишет FinBalance.

Свои исковые требования Укрсоцбанк обосновывает задолженностью ПАО Завод по обработке цветных металлов по кредитному договору 05 апреля 2013 г., поручителями по которому были два других предприятия.

Обосновывая ходатайство о наложении ареста на денежные средства ответчика, Укрсоцбанк среди прочего указывал на то, что Завод по обработке цветных металлов является участником судебных разбирательств по спорам о взыскании с него значительных сумм в пользу других кредиторов, в частности, по делу по иску Проминвестбанка на 161,6 млн грн.

Однако коллегия Киевского апелляционного хозсуда не согласилась с этим аргументом, Кроме того, суд отметил, что кроме поручительства, долговые обязательства ПАО Завод по обработке цветных металлов обеспечены ипотекой и залогами.

По данным НКЦБФР, на конец 2016 г. владельцем 38,1% акций ПАО Завод по обработке цветных металлов было ЧАО Укрподшипник, конечные бенефициары которого - братья Андрей и Сергей Клюевы, бывшие народные депутаты от Партии регионов. Андрей Клюев трижды занимал пост вице-премьера, был секретарем СНБО и главой Администрации президента.

В марте 2017 г. Евросоюз продлил санкции против братьев Клюевых.

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