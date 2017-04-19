Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,77 коп - до 26,8973 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,80 коп и составляет 28,3310 грн, средний курс продажи вырос - на 15,23 коп до 28,8557 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,440 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,815 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6330
|
26,8973
|
0,4440
|
0,4815
|
28,3310
|
28,8557
|
Медиана
|
26,6500
|
26,9000
|
0,4550
|
0,4800
|
28,3750
|
28,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5733
-
5448
-
4414
-
4035
-
3588