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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

19.04.2017 12:00
В среду, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,53 коп до 26,6330 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,77 коп - до 26,8973 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,80 коп и составляет 28,3310 грн, средний курс продажи вырос - на 15,23 коп до 28,8557 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,440 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,815 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6330

26,8973

0,4440

0,4815

28,3310

28,8557

Медиана

26,6500

26,9000

0,4550

0,4800

28,3750

28,8000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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