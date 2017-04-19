Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,53 коп до 26,6330 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,77 коп - до 26,8973 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,80 коп и составляет 28,3310 грн, средний курс продажи вырос - на 15,23 коп до 28,8557 грн. Продать евро дороже можно за 28,55 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,440 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,815 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6330 26,8973 0,4440 0,4815 28,3310 28,8557 Медиана 26,6500 26,9000 0,4550 0,4800 28,3750 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.