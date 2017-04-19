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Военная прокуратура начала следствие против экс-топов Укринбанка

19.04.2017 11:36
Военная прокуратура подозревает бывших руководителей Укринбанка в злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов

Главная военная прокуратура проводит досудебное следствие против бывшего руководства Укринбанка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры корреспонденту LIGA.net, экс-руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты единого социального взноса.

Другие детали пока не разглашаются, сообщила прокуратура.

Укринбанк входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановлений НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие финучреждения: Союз, Премиум, Капитал, Софийский, Киевская Русь, Восточно-промышленный банк, Грин банк, Банк Велес, Радикал банк.

Укринбанк был признан неплатежеспособным 24 декабря 2015 года. Основанием для этого стало нарушение банковских нормативов, в том числе норматива мгновенной ликвидности (Н4), который после отнесения указанного банка к категории проблемных не был приведен в соответсвие с требованиями регулятора.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укринбанк
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