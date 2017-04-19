Военная прокуратура начала следствие против экс-топов Укринбанка

Военная прокуратура подозревает бывших руководителей Укринбанка в злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов

Главная военная прокуратура проводит досудебное следствие против бывшего руководства Укринбанка.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры корреспонденту LIGA.net, экс-руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты единого социального взноса.



Другие детали пока не разглашаются, сообщила прокуратура.



Укринбанк входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановлений НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие финучреждения: Союз, Премиум, Капитал, Софийский, Киевская Русь, Восточно-промышленный банк, Грин банк, Банк Велес, Радикал банк.



Укринбанк был признан неплатежеспособным 24 декабря 2015 года. Основанием для этого стало нарушение банковских нормативов, в том числе норматива мгновенной ликвидности (Н4), который после отнесения указанного банка к категории проблемных не был приведен в соответсвие с требованиями регулятора.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.