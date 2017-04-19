Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 19 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,78/26,82*, к 12:00 котировки составили 26,77/26,80

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,77, максимальные - 26,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные - 26,82.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4765/0,4778 к 12:00 котировки составили 0,4766/0,4775.



Торги по евро начались с котировок 28,7376/28,7778 к 12:00 котировки составили 28,6920/28,7242.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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